Riaperture | Fiepet | allentamento delle restrizioni per meno della metà dei ristoranti

(Di mercoledì 21 aprile 2021) (Teleborsa) – Ledel 26 aprile riguarderà solo ladeie una minoranza dei bar. “L’annuncio che ha inizialmente illuso e rasserenato gli oltre 340mila baristi e ristoratori sta diventando un incubo per la stragrande maggioranza di essi. A registrare un r, lunedì, saràdi un ristorante o pub su due, quelli che hanno a disposizione uno spazio all’aperto da dedicare al consumo. E tra i quasi 150mila bar la quota è ancora inferiore”, ha dichiarato Giancarlo Banchieri, Presidente diConfesercenti. “Dopo sei mesi di chiusura forzata a cena, di cui quasi quattro in zona rossa, la maggioranza assolutaimprese vede di nuovo slittare le prospettive di poter tornare a ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture Fiepet

Borsa Italiana

Ledel 26 aprile riguarderà solo la metà dei ristoranti e una minoranza dei bar . "L'... ha dichiarato Giancarlo Banchieri , Presidente diConfesercenti. "Dopo sei mesi di chiusura ...Dubbi in merito allesono stati espressi anche da Confesercenti. "Si parla finalmente di ... è il commento di Michele Vitale, presidente provinciale dei ristoratoriConfesercenti ...(Teleborsa) - Le riaperture del 26 aprile riguarderà solo la metà dei ristoranti e una minoranza dei bar. L'annuncio che ha inizialmente illuso e rasserenato gli oltre 340mila baristi ...Iniziera' oggi la consegna alle Regioni di oltre 1,5 milioni di dosi di vaccino Pfizer in arrivo in mattinata presso gli aeroporti ...