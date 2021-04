Riaperture dal 26 aprile | spostamenti tra Regioni | scuole | ristoranti la sera all' aperto

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che reintroduce le zone gialle a partire da lunedì 26. Di seguito le principali novità introdotte dal decreto legge.traDal 26chi è munito di certificazione verde potrà spostarsi da una Regione all’altra anche se si tratta di zone rosse o arancioni. Sempre dal 26e fino al 15 giugno, in zona gialla e arancione, è possibile andare a trovare amici o parenti in una abitazione privata (diversa dalla propria) in 4 persone al posto di 2. Scuola e Università Scuola: dal 26e fino alla fine dell’anno scolastico si torna in classe anche nellesuperiori (secondarie di secondo grado). La presenza è garantita in zona rossa dal 50% al 75%. In zona gialla e arancione dal ...

Confermato il coprifuoco alle 22 . Il Consiglio dei ministri si è concluso con il via libera al nuovo decreto che detta il piano per le26 aprile, ma senza la Lega . Il partito di Matteo Salvini, dopo un duro scontro in Cdm, non vota il provvedimento. Il decreto, tra le altre cose, posticipa al 31 luglio lo stato di ...Disco verdeConsiglio dei ministri al dl che scrive la roadmap delle, la Lega si astiene. Duro scontro sul coprifuoco. Draghi: "Decisioni prese insieme, fatico a comprendere". Stato d'emergenza ..."Dal 26 aprile e fino alla fine dell'anno scolastico si torna in classe anche nelle scuole superiori. La presenza è garantita in zona rossa dal 50% al 75%. In zona gialla e arancione dal 70% al 100%."