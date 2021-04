Riaperture | coprifuoco alle 23 e ristoranti al chiuso | richieste Regioni al governo

(Di mercoledì 21 aprile 2021)del 26 aprile, zona gialla, pass e: nel giorno del nuovo decreto Covid, con regole e misure, darrivano ulteriori osservazioni. Consentire, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, i servizi di ristorazione sia alche all’aperto, senza distinzione di trattamento in base agli orari di somministrazione e prorogare il2223: sono due delle ulteriori osservazioni e modifiche alla bozza del decreto sulleche, secondo quanto si apprende, la Conferenza dellee delle Province autonome ha trasmesso al ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Mariastella Gelmini e al ministro della Salute Roberto Speranza nel pomeriggio. Le ...

Adnkronos

Dalle Regioni ulteriori osservazioni per modifiche alla bozza del decreto del governo: riaprire palestre e piscine all'aperto dal 26 apriledel 26 aprile, zona gialla, pass e: nel giorno del nuovo decreto Covid, con regole e misure, dalle Regioni arrivano ulteriori osservazioni. Consentire, nel rispetto dei ...... con il calendario delle. Il testo è definito. Ma c'è ancora battaglia - all'interno del Governo e con le Regioni - su almeno due punti: l'allungamento deldalle 22 alle 23 e l'...Un calendario preciso per le riaperture delle altre attività: dai cinema ai teatri, dalle palestre alle piscine. Come e quando potrebbe cambiare il coprifuoco: l'ipotesi di spostarlo avanti di ...Covid: IV, grave decisione su palestre e piscine al coperto “E’ veramente grave che nella bozza di decreto le riaperture dell piscine al coperto non siano neanche previste e c ...