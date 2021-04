Riaperture | confermato coprifuoco alle 22 Ecco le novità su spostamenti e green pass Superiori in presenza al 70% in zona gialla e arancio

Advertising

ElioLannutti : Riaperture, approvato il decreto. Il governo non cede sul coprifuoco: confermato alle 22. E la Lega si astiene in C… - infoitinterno : Riaperture, approvato il decreto. Il governo non cede sul coprifuoco: confermato alle 22 - assataram : RT @Virus1979C: Coprifuoco confermato alle 22 almeno fino a giugno. La Lega: «Sul dl riaperture ci asteniamo». (inaffidabili) - CivicraziaItaly : Ancora una volta una scelta che ha suscitato reazioni forti. Se si parla di riaperture anche serali dei locali, res… - tranellio : RT @Virus1979C: Coprifuoco confermato alle 22 almeno fino a giugno. La Lega: «Sul dl riaperture ci asteniamo». (inaffidabili) -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture confermato

Il Cdm, slittato oltre le 18, alla fine hasostanzialmente la bozza del decreto, incluso il "no" ai ristoranti al chiuso la sera a maggio e all'anticipo di uno slittamento dell'...A stabilirlo è stato il Consiglio dei ministri che, nel pomeriggio di oggi, 21 aprile 2021, ha dato il via libera al decreto sulle. Un provvedimento che tuttavia non è stato votato dalla ...Fino al 15 giugno limite di 4 adulti per le visite tra non conviventi. Le superiori tornano in classe almeno al 50% in zona rossa e al 70% altrove. Resta, per ora, il coprifuoco alle 22 ...Arriva il calendario delle riaperture: ecco le principali novità contenute nel provvedimento approvato dal governo ...