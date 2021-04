(Di mercoledì 21 aprile 2021) Dal 26 aprile riaprono al pubblico in zona gialla, sale concerto, live club. Lo rende noto Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il dl sulle. È necessario che ci siano posti a sedere preassegnati e una distanza di un metro l’uno dall’altro. La capienza massima consentita è del 50% di quella massima autorizzata e comunque non superiore a 500 spettatori al chiuso e 1000 all’aperto. In relazione all’andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei siti, si potrà autorizzare la presenza anche di un numero maggiore di spettatori all’aperto, nel rispetto delle indicazioni del Cts e delle linee guida. Powered by WPeMatico

Advertising

bizcommunityit : Nuovo decreto Draghi, coprifuoco alle 23: sì a ristoranti e cinema. Riaperture, ecco il calendario fino a luglio - AtzeniAlex : Con il #coprifuoco fissato alle 22 il biglietto per gli #Stadi #teatri e #Cinema comprenderà anche il pernottamento… - Agenparl : Riaperture, Arrigoni (Lega): Astensione perché con dati positivi italiani meritavano di più. Cinema e teatri al chi… - infoitcultura : Riaperture cinema e teatri, cosa dice il decreto - Silvana10728144 : RT @stemolinaradio: Ma chi andrà al cinema, al teatro o al ristorante con l'obbligo di essere a casa alle 22? E le vacanze? Tutti chiusi ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture cinema

Decreto, Lega astenuta in Cdm/ Testo regole: coprifuoco h22, green pass COPRIFUOCO E DL ... " Da lunedì si potrà andare in duecento alma perché - si chiede - non posso andare a ...... che riguarda i. Quanto alle date per leun po' di delusione è palpabile. "Viste le attività che potranno riaprire il 26 aprile avremmo anche sperato di poter anticipare l'apertura" ...Fino a tutto il mese di maggio, sarà possibile pranzare o cenare solo nei locali che hanno tavoli all’aperto e dal primo giugno si mangia nei ristoranti al chiuso solo a pranzo ...Genova - Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti su alcuni punti del Decreto Riaperture, in vigore dal 26 aprilw 2021. 'La conferma del coprifuoco alle 22 (istituito nel Dpcm fino al 31 ...