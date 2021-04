Riaperture cinema e teatri | cosa dice il decreto

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Dal 26 aprile riaprono al pubblico in zona gialla, sale concerto, live club. Lo rende noto Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il dl sulle. È necessario che ci siano posti a sedere preassegnati e una distanza di un metro l’uno dall’altro. La capienza massima consentita è del 50% di quella massima autorizzata e comunque non superiore a 500 spettatori al chiuso e 1000 all’aperto. In relazione all’andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei siti, si potrà autorizzare la presenza anche di un numero maggiore di spettatori all’aperto, nel rispetto delle indicazioni del Cts e delle linee guida. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto sulle riaperture. Tra le principali novità, dal 26 aprile chi è munito di certificazione verde potrà spostarsi da una Regione ... Si è svolta a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei Ministri, la n. 14, che come principale argomento tra quelli all'ordine del giorno prevedeva un decreto legge con le 'misure urgenti per la g ...