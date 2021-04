Riaperture: approvato il decreto, ma il coprifuoco resta alle 22 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Via libera del Consiglio dei ministri al nuovo decreto Covid che definisce il calendario delle Riaperture. Il coprifuoco rimane alle 22, come confermato dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Non passa dunque la linea del leader della Lega Matteo Salvini, con il Carroccio che decide di astenersi. Il nodo del coprifuoco è quello che più di tutti ha creato la spaccatura: i governatori e Salvini lo volevano spostare alle 23, ma il governo è rimasto fermo sulla sua posizione. Il coprifuoco resta alle 22 almeno fino al primo giugno, poi potrà essere rivalutato sulla base dell’andamento della pandemia. Il decreto, tra le altre cose, posticipa al 31 luglio lo stato di emergenza. I ristoranti e i bar in zona gialla ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 21 aprile 2021) Via libera del Consiglio dei ministri al nuovoCovid che definisce il calendario delle. Ilrimane22, come confermato dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Non passa dunque la linea del leader della Lega Matteo Salvini, con il Carroccio che decide di astenersi. Il nodo delè quello che più di tutti ha creato la spaccatura: i governatori e Salvini lo volevano spostare23, ma il governo è rimasto fermo sulla sua posizione. Il22 almeno fino al primo giugno, poi potrà essere rivalutato sulla base dell’andamento della pandemia. Il, tra le altre cose, posticipa al 31 luglio lo stato di emergenza. I ristoranti e i bar in zona gialla ...

