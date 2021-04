Riaperture al pubblico: è polemica. Basket e Pallavolo chiedono aperture anticipate (Di mercoledì 21 aprile 2021) Le due federazioni hanno emesso un comunicato congiunto La Lega Italian Pallavolo e la Federazione Italiana Pallacanestro non hanno gradito la proroga con cui il Governo ha posticipato all’uno giugno l’apertura degli impianti sportivi e quindi dei palazzetti. La data è infatti “inutile” se vista in chiave sportiva con la maggior parte degli eventi ormai conclusi. Ecco così che le due Federazioni hanno emesso un comunicato congiunto per esprimere il loro sconcerto sulla situazione e chiedere una revisione del calendario. La Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) e la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), insieme con Lega Basket Serie A e Lega Pallavolo Serie A, lette le notizie riguardanti la bozza del Decreto del Presidente del Consiglio in approvazione oggi da parte del Consiglio dei Ministri, esprimono stupore e ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 21 aprile 2021) Le due federazioni hanno emesso un comunicato congiunto La Lega Italiane la Federazione Italiana Pallacanestro non hanno gradito la proroga con cui il Governo ha posticipato all’uno giugno l’apertura degli impianti sportivi e quindi dei palazzetti. La data è infatti “inutile” se vista in chiave sportiva con la maggior parte degli eventi ormai conclusi. Ecco così che le due Federazioni hanno emesso un comunicato congiunto per esprimere il loro sconcerto sulla situazione e chiedere una revisione del calendario. La Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) e la Federazione Italiana(FIPAV), insieme con LegaSerie A e LegaSerie A, lette le notizie riguardanti la bozza del Decreto del Presidente del Consiglio in approvazione oggi da parte del Consiglio dei Ministri, esprimono stupore e ...

Advertising

CarloCalenda : Le amministrazioni locali chiedono aperture. Il Governo riapre le scuole. Le amministrazioni locali protestano per… - fattoquotidiano : Le riaperture solo per chi ha spazi all’aperto? Metà dei ristoratori scontenti: “Noi chiusi, agli altri abbuonano l… - matteorenzi : Sulle riaperture non è l'influenza della Lega ma è la leadership di Draghi a fare la differenza. Sbaglia chi lascia… - fisco24_info : Riaperture, Bassetti: 'Spero tifosi per ultime 2 match Serie A': L'infettivologo all'Adnkronos Salute: 'Possiamo fa… - BasketMagazine : New post: FIP e FIPAV esprimono perplessità sul tema delle riaperture al pubblico dal primo giugno #basketmagazine -