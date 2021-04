Riapertura scuole, Bianchi: “Usare tutti gli spazi, anche all’aperto” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Occhi puntati sulla Riapertura delle scuole, dopo la decisione di non farle ripartire con il 100% degli alunni in classe. Lezioni anche all’aperto? “Lo avevamo detto tempo fa che la scuola deve Usare tutti gli spazi disponibili, a partire da quelli all’aperto” ha detto oggi il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, a TgCom24. “E poi riscoprire il territorio – ha aggiunto – penso ai musei, non soltanto per adesso ma anche dopo la pandemia la scuola deve essere più aperta sul territorio”. “Aule affollate? A me dispiace in ogni caso vedere aule con 27-28 studenti – ha affermato Bianchi – un nostro obiettivo sarà cominciare a ridurre la numerosità delle classi, bisogna andare verso modalità ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 aprile 2021) Occhi puntati sulladelle, dopo la decisione di non farle ripartire con il 100% degli alunni in classe. Lezioni? “Lo avevamo detto tempo fa che la scuola deveglidisponibili, a partire da quelli” ha detto oggi il ministro dell’Istruzione, Patrizio, a TgCom24. “E poi riscoprire il territorio – ha aggiunto – penso ai musei, non soltanto per adesso madopo la pandemia la scuola deve essere più aperta sul territorio”. “Aule affollate? A me dispiace in ogni caso vedere aule con 27-28 studenti – ha affermato– un nostro obiettivo sarà cominciare a ridurre la numerosità delle classi, bisogna andare verso modalità ...

Advertising

alexbarbera : I governatori delle Regioni (solo di centrodestra?) vogliono allungare il coprifuoco alle 23 e anticipare la riaper… - fattoquotidiano : Covid, Mantovani (Humanitas): “Ancora troppi contagi e pochi vaccini, riapertura preoccupa. Sì a prendere rischi, m… - Azione_it : Dove sono finiti i #banchiarotelle? Un altro caso di cattiva amministrazione e spreco di soldi, annunciati come la… - vitovito63 : RT @Franco32656300: Voglio ricordare a tutti, in questi giorni di discussione sulla riapertura delle scuole, che le classi pollaio dipendon… - antonello_fresu : RT @orizzontescuola: Riapertura scuole, Galli: “Test salivari fondamentali per il ritorno in classe” -