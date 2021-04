Riapertura Ristoranti a Roma, isole pedonali per aumentare i tavoli all’aperto: il piano del Comune (Di mercoledì 21 aprile 2021) Mancano pochi giorni e l’Italia resterà sì suddivisa in zone colorate, ma al rosso e all’arancione si aggiungerà anche il giallo. Questo significa che nelle Regioni/Province autonome dove si può, dove i parametri lo consentono, da lunedì 26 aprile riapriranno, seppur gradualmente, alcune attività. Saracinesche alzate per i Ristoranti sia a pranzo che a cena, ma a patto che i tavoli siano all’aperto e che vengano rispettati tutti i protocolli di sicurezza. Via libera anche a cinema, teatri, musei, spettacolo outdoor e agli spostamenti tra Regioni (liberi tra territori in zona gialla, con un pass in quelli di colore diverso). Anche la Capitale si sta preparando per questa ripartenza, ma resta da capire come fare per aumentare gli spazi all’esterno, così che i Ristoranti possano lavorare e farlo in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 aprile 2021) Mancano pochi giorni e l’Italia resterà sì suddivisa in zone colorate, ma al rosso e all’arancione si aggiungerà anche il giallo. Questo significa che nelle Regioni/Province autonome dove si può, dove i parametri lo consentono, da lunedì 26 aprile riapriranno, seppur gradualmente, alcune attività. Saracinesche alzate per isia a pranzo che a cena, ma a patto che isianoe che vengano rispettati tutti i protocolli di sicurezza. Via libera anche a cinema, teatri, musei, spettacolo outdoor e agli spostamenti tra Regioni (liberi tra territori in zona gialla, con un pass in quelli di colore diverso). Anche la Capitale si sta preparando per questa ripartenza, ma resta da capire come fare pergli spazi all’esterno, così che ipossano lavorare e farlo in ...

