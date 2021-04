Resident Evil Village: Sony ha pagato per impedire l'uscita su Xbox Game Pass e imporre 'parità grafica'? (Di mercoledì 21 aprile 2021) Stando alle ultime indiscrezioni emerse su ResetEra, sembra che Sony abbia pagato per impedire l'uscita di Resident Evil Village su Xbox Game Pass e per imporre la 'parità grafica'. Questo è emerso da un documento trapelato in rete che menzionerebbe una clausola "anti Game Pass": "per la durata dell'accordo, il publisher non autorizzerà, aiuterà o incoraggerà i partner ad aggiungere il titolo in un servizio concorrente a quelli di PlayStation, come Google Stadia Pro, Xbox Live, Project X Cloud e Game Pass". Il documento trapelato ha acceso una forte discussione e nei commenti nel post ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 21 aprile 2021) Stando alle ultime indiscrezioni emerse su ResetEra, sembra cheabbiaperl'disue perla ''. Questo è emerso da un documento trapelato in rete che menzionerebbe una clausola "anti": "per la durata dell'accordo, il publisher non autorizzerà, aiuterà o incoraggerà i partner ad aggiungere il titolo in un servizio concorrente a quelli di PlayStation, come Google Stadia Pro,Live, Project X Cloud e". Il documento trapelato ha acceso una forte discussione e nei commenti nel post ...

