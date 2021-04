“Renzi ha un incarico ‘segreto’ da bin Salman”: il maxi-progetto di Alula e le trasferte dell’ex premier, ecco la ricostruzione di Domani (Di mercoledì 21 aprile 2021) Matteo Renzi non siede solo nel board del Future Investment Institute, controllato dal fondo sovrano Pif del governo saudita. Ma fa parte anche dell’advisory board della Royal Commission che si occupa dello sviluppo di Alula, vetrina più importante del regime. La città verde e sostenibile – che il leader di Italia Viva arrivò a citare durante il suo discorso in Senato nel giorno della sfiducia a Giuseppe Conte – è il progetto a cui il principe reggente Mohammed bin Salman, accusato dalla Cia di essere il mandante dell’omicidio Khashoggi, tiene maggiormente. La notizia è riportata da Domani, che ha ricostruito come l’8 aprile Renzi fosse tra i pochi presenti al concerto-evento di Andrea Bocelli, organizzato da bin Salman per il progetto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Matteonon siede solo nel board del Future Investment Institute, controllato dal fondo sovrano Pif del governo saudita. Ma fa parte anche dell’advisory board della Royal Commission che si occupa dello sviluppo di, vetrina più importante del regime. La città verde e sostenibile – che il leader di Italia Viva arrivò a citare durante il suo discorso in Senato nel giorno della sfiducia a Giuseppe Conte – è ila cui il principe reggente Mohammed bin, accusato dalla Cia di essere il mandante dell’omicidio Khashoggi, tiene maggiormente. La notizia è riportata da, che ha ricostruito come l’8 aprilefosse tra i pochi presenti al concerto-evento di Andrea Bocelli, organizzato da binper il...

Advertising

fattoquotidiano : “Renzi ha un incarico ‘segreto’ da bin Salman”: il maxi-progetto di Alula e le trasferte dell’ex premier, ecco la r… - Giuggio72684862 : RT @DomaniGiornale: ?? ESCLUSIVO ?? L'incarico segreto: Matteo #Renzi lavora direttamente per il principe saudita #BinSalman, per il grande p… - Tonymomi1 : RT @francotaratufo2: Un incarico segreto di #Renzi per il maxi progetto di bin Salman. Il senatore di Italia viva siede nell’advisory boar… - GiorgioAntonel1 : RT @francotaratufo2: Un incarico segreto di #Renzi per il maxi progetto di bin Salman. Il senatore di Italia viva siede nell’advisory boar… - AnnaMar74773335 : RT @DomaniGiornale: ?? ESCLUSIVO ?? L'incarico segreto: Matteo #Renzi lavora direttamente per il principe saudita #BinSalman, per il grande p… -