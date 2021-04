Regione. Firmata intesa con oltre 70 Associazioni per la rigenerazione di Corviale (Di mercoledì 21 aprile 2021) La Giunta regionale ha approvato il protocollo di intesa con oltre 70 Associazioni per la costituzione di un Tavolo di coordinamento istituzionale sulla co-programmazione e la co-progettazione interdisciplinare della rigenerazione urbana del ‘Quadrante di Corviale’. In particolare, l’Amministrazione regionale è impegnata a predisporre la redazione di un Piano Strategico operativo, che possa cogliere tutte le opportunità offerte dalla programmazione UE 2021–2027, dando seguito alle indicazioni degli obiettivi comunitari con partenariati allargati per realizzare positivi scambi e migliori interazioni con altri ambiti territoriali per la completa attuazione del progetto integrato di rigenerazione urbana del Corviale. Questo accordo sarà inoltre aperto ad ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 aprile 2021) La Giunta regionale ha approvato il protocollo dicon70per la costituzione di un Tavolo di coordinamento istituzionale sulla co-programmazione e la co-progettazione interdisciplinare dellaurbana del ‘Quadrante di’. In particolare, l’Amministrazione regionale è impegnata a predisporre la redazione di un Piano Strategico operativo, che possa cogliere tutte le opportunità offerte dalla programmazione UE 2021–2027, dando seguito alle indicazioni degli obiettivi comunitari con partenariati allargati per realizzare positivi scambi e migliori interazioni con altri ambiti territoriali per la completa attuazione del progetto integrato diurbana del. Questo accordo sarà inaperto ad ...

