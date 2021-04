Regina Elisabetta finalmente le prime parole dopo la morte di Filippo | “Grande tristezza e sconforto | la mia famiglia

(Di mercoledì 21 aprile 2021) La, in occasione del suo compleanno, ha voluto rivolgere delledi apprezzamento per tutti coloro che stanno sostenendo la suain questo momento. “In occasione del mio 95esimo compleanno ho ricevuto molti messaggi di auguri, che ho molto apprezzato. Anche se comeviviamo un periodo di. Ci è … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

chetempochefa : 'I bei ricordi sono la nostra seconda possibilità di felicità' Oggi, #21aprile, la Regina Elisabetta II, compie 95… - Adnkronos : Oggi i 95 anni della regina Elisabetta, ma sabato 12 giugno si celebra il compleanno bis: ecco perché.… - SkyTG24 : Regno Unito, la Regina Elisabetta compie 95 anni. Primo compleanno senza Filippo - vitaindiretta : Il principe Harry anticipa la partenza: niente compleanno con la regina Elisabetta - #LaVitaInDiretta - turra_elena : RT @paradisoa1: La Regina Elisabetta meccanico e autista in tempo di guerra. Una vita al servizio del suo Paese. Oggi 95 anni di eccezional…

Lacompie 95 anni , ma non sarà certo una giornata di vera festa. Il lutto per la morte del Principe consorte Filippo (scomparso il 9 aprile) è ancora troppo fresco per pensare a un '...Dopo i funerali di Filippo, lo scorso sabato, si pensava che le cose potessero andare meglio, che Harry e i suoi cari potessero tornare ...La Regina Elisabetta, in occasione del suo compleanno, ha voluto rivolgere delle parole di apprezzamento per tutti coloro che stanno ...La Regina Elisabetta parla ai sudditi attraverso i social . Un messaggio che arriva oggi, mercoledì 21 aprile 202 1, in occasione del ...