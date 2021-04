Reggio Calabria, operazione “Dioniso”: smantellata vera e propria filiera di produzione, coltivazione, lavorazione e commercio di droga, 7 arresti [NOMI, FOTO, VIDEO e DETTAGLI] (Di mercoledì 21 aprile 2021) Reggio Calabria, 7 arresti nell’operazione antidroga “Dioniso”: disarticolata filiera di produzione, coltivazione, lavorazione e commercio di marijuana e cocaina Nelle prime ore di oggi, nelle province di Reggio Calabria, Chieti e Milano, i Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia e dei Comandi Arma competenti per territorio, hanno dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, emessa dal Tribunale di Palmi su richiesta della locale Procura della Repubblica nei ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 21 aprile 2021), 7nell’anti”: disarticolatadidi marijuana e cocaina Nelle prime ore di oggi, nelle province di, Chieti e Milano, i Carabinieri del Comando Provinciale di, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori, del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia e dei Comandi Arma competenti per territorio, hanno dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, emessa dal Tribunale di Palmi su richiesta della locale Procura della Repubblica nei ...

poliziadistato : Reggio Calabria, operazione di #PoliziadiStato @_Carabinieri_ e @GDF contro #ndrangheta Sono in corso arresti, perq… - GDF : #GDF #Reggio Calabria Sequestrato il ponte di Pilati in #Melito di Porto Salvo, viadotto sulla fiumara #'Tuccio' a… - Viminale : Lotta alla #Ndrangheta, operazione a #ReggioCalabria. #Lamorgese: 'Azione corale delle #Forzedipolizia in territori… - Tonymomi1 : RT @pablo13461: Brogli elettorali a Reggio Calabria. Lo scandalo si allarga a destra. Nuovi inquisiti di FI e FdI per i trucchetti ai seggi… - pablo13461 : Brogli elettorali a Reggio Calabria. Lo scandalo si allarga a destra. Nuovi inquisiti di FI e FdI per i trucchetti… -