Reggio Calabria | murales per il 25 aprile Il Circolo “L’Agorà” | “riferimento alla nostra richiesta inviata nel 2019”

(Di mercoledì 21 aprile 2021)per il 25. Il”: “nele senza risposte da parte dell’amministrazione comunale” “Si apprende a mezzo stampa che in occasione del prossimo 25verranno presentatecittadinanza due opere che saranno realizzate da due noti street artist di chiara fama. Fino a qui nulla di eccepire in tal senso alle due iniziative artistiche che raffigureranno Pasquale Brancatisano alias “Malerba”, partigiano di Samo, e Teresa Gullace. Nella nota congiunta inoltrata dall’Amministrazione Comunale e dCittà Metropolitana di ...

Advertising

poliziadistato : Reggio Calabria, operazione di #PoliziadiStato @_Carabinieri_ e @GDF contro #ndrangheta Sono in corso arresti, perq… - GDF : #GDF #Reggio Calabria Sequestrato il ponte di Pilati in #Melito di Porto Salvo, viadotto sulla fiumara #'Tuccio' a… - Emagorno : ALTA VELOCITA' SALERNO-REGGIO CALABRIA, UNA VITTORIA DEL #RECOVERYSUD Il Premier Draghi annuncia la presenza di un… - littleetaIks : tipica conversazione con mia mamma sulla geografia lei: che odio quelli di Reggio Calabria io: dov'è Reggio Calabr… - ma_li_cojoni : RT @tempostretto: Un nuovo articolo: (Messina. Neuropsichiatria infantile: storie invisibili di adoloscenti che il covid ha ferito) è stato… -

Ultime Notizie dalla rete : Reggio Calabria

Stretto web

si prepara a celebrare anche quest'anno il prossimo 23 aprile la giornata dedicata a San Giorgio, santo patrono della città. Nonostante le difficoltà legate alle restrizioni per il ...Nel corso dell'incontro, che ha avuto un taglio prettamente d'indirizzo operativo, il Sindaco della Città Metropolitana di, Giuseppe Falcomatà, intervenendo anche in qualità di ...Reggio Calabria - Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà e l'Assessore alla Polizia Locale Paolo Brunetti hanno ricevuto questa mattina a Palazzo ...Reggio Calabria - Il ruolo dei Comuni all'interno della strategia del Recovery Fund e il quadro complessivo delle politiche per il rilancio degli enti locali, ...