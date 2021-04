(Di mercoledì 21 aprile 2021) La Regioneha presentato 45 proposte per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, con una visione di futuro per il nuovo posizionamento della Regione nel post - Covid. La presidente, ...

Advertising

Affaritaliani : Recovery, Tesei: oltre 3 miliardi di investimenti per l'Umbria - tuttoggi : 'C'è l'Umbria che vogliamo', spiega la governatrice Donatella Tesei, nei 45 progetti della proposta della Regione a… - DueMondiNews : Piano Sanitario Regionale, ospedale e Recovery Fund i temi affrontati #Spoleto -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Tesei

...- oltre 3 miliardi di investimenti; tutto sarà oggetto di concertazione futura con il governo ma è sicuramente in linea con quanto il governo e la Commissione Ue hanno declinato per il...La Regione Umbria presenta il Piano nazionale di ripresa e resilienza delPlan e a Foligno scoppia la protesta. A poche ore dalla conferenza stampa indetta dalla presidente Donatellaper illustrare il dossier con i 45 progetti previsti da inviare al Governo, ...Roma, 21 apr. (askanews) - La Regione Umbria ha presentato 45 proposte per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, con una visione di futuro ...Recovery plan umbro, 45 progetti, sfide tra verde e digitale. un'idea integrata degli interventi di rilancio assolutamente necessari ...