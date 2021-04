Recovery Plan, Patuanelli: misure che riguardano il settore agroalimentari pari a 10 miliardi (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Teleborsa) – Il ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli ha dichiarato che le risorse per riguardano il comparto agroalimentare contenute nel Pnrr sono “una cifra vicina ai 10 miliardi di euro“. In una intervista su Rai News 24, il ministro ha spiegato che nel Recovery Plan “ci sono molte misure anche orizzontali che toccano il settore primario”. Tra quelle proposte direttamente dal Mipaaf ci sono “800 milioni per il potenziamento delle infrastrutture logistiche che riguardano gli spostamenti delle merci”, altri 800 milioni sul progetto Agrisolare per la sostituzione delle coperture in Eternit di stalle, aziende agricole e capannoni con impianti fotovoltaici. E ancora 880 milioni per il progetto del sistema irriguo, visto che noi captiamo ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Teleborsa) – Il ministro delle Politiche Agricole Stefanoha dichiarato che le risorse peril comparto agroalimentare contenute nel Pnrr sono “una cifra vicina ai 10di euro“. In una intervista su Rai News 24, il ministro ha spiegato che nel“ci sono molteanche orizzontali che toccano ilprimario”. Tra quelle proposte direttamente dal Mipaaf ci sono “800 milioni per il potenziamento delle infrastrutture logistiche chegli spostamenti delle merci”, altri 800 milioni sul progetto Agrisolare per la sostituzione delle coperture in Eternit di stalle, aziende agricole e capannoni con impianti fotovoltaici. E ancora 880 milioni per il progetto del sistema irriguo, visto che noi captiamo ...

