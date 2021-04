Advertising

TV7Benevento : Recovery: D'Elia (Pd), 'grande occasione per superare diseguaglianze di genere'... -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Elia

Il Sannio Quotidiano

Fund e qualità della conservazione digitale per la competitività del paese", organizzato ... Per seguire la diretta: https://www.youtube.com/CampusUnical diFiorenza...creazione di occupazione femminile sia presente in tutte le missioni delPlan". A sottolinearlo è la portavoce della Conferenza nazionale delle donne del Partito Democratico, Cecilia D'. ...dell’empowerment delle donne siano la grande questione che il Recovery Plan deve avere al centro". Lo dice Cecilia D'Elia, portavoce della Conferenza delle donne democratiche e componente della ...Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "Vogliamo che il vincolo per la creazione di occupazione femminile sia presente in tutte le missioni del Recovery Plan". A sottolinearlo è la portavoce della Conferenza nazi ...