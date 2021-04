'Real Madrid, arriva Alaba: c'è l'accordo' (Di mercoledì 21 aprile 2021) David Alaba è un nuovo giocatore del Real Madrid . A riportarlo è " Sky Deutschland ", che annuncia il nuovo accordo tra il 28enne jolly austriaco e i Blancos. Alaba, in scadenza di contratto a ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 21 aprile 2021) Davidè un nuovo giocatore del. A riportarlo è " Sky Deutschland ", che annuncia il nuovotra il 28enne jolly austriaco e i Blancos., in scadenza di contratto a ...

