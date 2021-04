Raspadori | “Ho ancora il cuore a mille Crediamo nell’Europa | non siamo mai morti”

Advertising

SerieA : Ancora Raspadori ?? Il @SassuoloUS la ribalta ?? #MilanSassuolo #SerieATIM #WeAreCalcio - sportli26181512 : Milan-Sassuolo, la gioia di Raspadori: 'Emozione incredibile, crediamo nell'Europa': Protagonista a San Siro con la… - JaySerrano5 : RT @sportli26181512: Sassuolo, De Zerbi a Sky: 'Era giusto dire quelle cose, lo rifarei. Ho detto ai giocatori che bisogna prendere una pos… - sportli26181512 : Sassuolo, De Zerbi a Sky: 'Era giusto dire quelle cose, lo rifarei. Ho detto ai giocatori che bisogna prendere una… - DiegoRaimondi11 : #SpeziaInter ..che bello il calcio dei Poveri ???? passare da + 9 a + 6 e come x miracolo ( #Raspadori ) tornare sub… -

Ultime Notizie dalla rete : Raspadori ancora

CALABRIA 6 La sua assenza si è fatta sentire anche se non riescea spingere. Esce senza fiato (41' st Kalulu ng). KJAER 6 Nemmeno Gigio riesce a buttarlo giù. Poi entra un certo&......al "Picco" in una settimana non banale visto che il calcio mondiale ha rischiato (e rischia) ... il Sassuolo vince con una doppietta di. 20.40 - Criticata per il gioco espresso, la ...Milan-Sassuolo 1-2: pagelle rossonere DONNARUMMA 5 Nessuna colpa sulle due reti ma nemmeno l’ombra di un miracolo. Dal Sassuolo, al debutto in A, a questo ko pesantissimo. CALABRIA 6 ...Risultati Serie A, classifica: diretta gol live score del turno infrasettimanale, squadre in campo mercoledì 21 aprile per la 21^ giornata del campionato.