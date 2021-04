Rari Nantes Salerno: Mister Matteo Citro rinnova per tre anni (Di mercoledì 21 aprile 2021) Rari Nantes Salerno: Mister Matteo Citro vede riconosciuto il suo buon lavoro alla guida della squadra con un rinnovo triennale del contratto. Era nell’aria e molti tifosi lo speravano, e finalmente arriva anche l’ufficialità del rinnovo del contratto di Mister Matteo Citro. Ancora tre anni insieme tra il tecnico salernitano e la Rari Nantes Salerno, Leggi su 2anews (Di mercoledì 21 aprile 2021)vede riconosciuto il suo buon lavoro alla guida della squadra con un rinnovo triennale del contratto. Era nell’aria e molti tifosi lo speravano, e finalmente arriva anche l’ufficialità del rinnovo del contratto di. Ancora treinsieme tra il tecnico salernitano e la

Advertising

BRisaliti : Edicola: CRESCE IL RISCHIO DI COMPLICARE L’ALLEANZA CON LA SINISTRA @corriere. Poveri dem, rari nantes in gurgite v… - ottopagine : Rari Nantes Salerno, Citro rinnova per altri tre anni #Salerno - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Chiude la piscina comunale la Rari Nantes Sori sfrattata cerca un’altra sede per continuare il campionato (di S. Mora ) htt… - 4liveit : Pioggia di medaglie per la Rari Nantes Romagna ai campionati in vasca corta di Riccione: - lavocedigenova : Sori: chiude la piscina, Rari Nantes chiede aiuto a enti pubblici e privati -

Ultime Notizie dalla rete : Rari Nantes Rari Nantes Salerno, Citro rinnova per altri tre anni Ancora tre anni insieme tra il tecnico salernitano e la Rari Nantes Salerno, per continuare un cammino cominciato sei anni fa e che ha visto una crescita costante della squadra e della società. Era ...

Sori: Sabato gara di lusso con i primi della classe la De Akker Bologna La partita con il Brescia ha fatto capire che al momento la Rari Nantes Sori non è pronta a competere con le tre realtà che occupano i piani alti della classifica. Atteggiamento, cali di tensione, superficialità nella gestione delle situazioni e la solita ...

Rari Nantes Salerno, Gallozzi: «Ripartenza piccolo segnale di speranza» Il Mattino Rari Nantes Salerno: Mister Matteo Citro rinnova per tre anni Ancora tre anni insieme tra il tecnico salernitano e la Rari Nantes Salerno, per continuare un cammino cominciato sei anni fa e che ha visto una crescita costante della squadra e della società. Era il ...

Pallanuoto M/ Sabato il Sori incontra i primi della classe La partita con il Brescia ha fatto capire che al momento la Rari Nantes Sori non è pronta a competere con le tre realtà che occupano i piani alti della classifica. Atteggiamento, cali di tensione, sup ...

Ancora tre anni insieme tra il tecnico salernitano e laSalerno, per continuare un cammino cominciato sei anni fa e che ha visto una crescita costante della squadra e della società. Era ...La partita con il Brescia ha fatto capire che al momento laSori non è pronta a competere con le tre realtà che occupano i piani alti della classifica. Atteggiamento, cali di tensione, superficialità nella gestione delle situazioni e la solita ...Ancora tre anni insieme tra il tecnico salernitano e la Rari Nantes Salerno, per continuare un cammino cominciato sei anni fa e che ha visto una crescita costante della squadra e della società. Era il ...La partita con il Brescia ha fatto capire che al momento la Rari Nantes Sori non è pronta a competere con le tre realtà che occupano i piani alti della classifica. Atteggiamento, cali di tensione, sup ...