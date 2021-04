Rape culture, perché è importante capire che cos’è la cultura dello stupro (Di mercoledì 21 aprile 2021) Una manifestazione contro lo slut shaming a Toronto (foto: Wikipedia)Dopo la pubblicazione del video in cui il comico e promotore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo difende – con toni più che animati – il figlio accusato di violenza sessuale, si è tornato a parlare di cultura dello stupro. capire in che cosa consiste aiuta anche a mettere nella giusta e doverosa dimensione gli attacchi subiti in particolare dalle donne e a comprendere quanto alcune teorie difensive siano spesso e volentieri irrispettose delle vittime. Il concetto sociologico di Rape culture è stato introdotto negli anni ’70 dal movimento femminista di seconda ondata a partire dagli Stati Uniti e ripreso di recente su più fronti, anche quello del Me Too, per combattere la concezione che gli stupri e gli abusi sessuali ... Leggi su wired (Di mercoledì 21 aprile 2021) Una manifestazione contro lo slut shaming a Toronto (foto: Wikipedia)Dopo la pubblicazione del video in cui il comico e promotore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo difende – con toni più che animati – il figlio accusato di violenza sessuale, si è tornato a parlare diin che cosa consiste aiuta anche a mettere nella giusta e doverosa dimensione gli attacchi subiti in particolare dalle donne e a comprendere quanto alcune teorie difensive siano spesso e volentieri irrispettose delle vittime. Il concetto sociologico diè stato introdotto negli anni ’70 dal movimento femminista di seconda ondata a partire dagli Stati Uniti e ripreso di recente su più fronti, anche quello del Me Too, per combattere la concezione che gli stupri e gli abusi sessuali ...

