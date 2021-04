Ranieri | ' Il bello del calcio è che il povero può battere il ricco'

(Di mercoledì 21 aprile 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Nel libro delle grandi imprese dello sport uno dei capitoli più coinvolgenti è stato scritto dal Leicester di Claudio, campione d'Inghilterra nel 2015 - 2016. Abbonati a G+ a partire da solo 1,99 al mese, prezzo bloccato PER SEMPRE! Cosa include: Ogni giorno anticipazioni, inchieste, opinioni, analisi, ...Ildel calcio è questo, anche un club piccolo può ambire a qualcosa di importante contro i giganti del calcio mondiale'.ha continuato: 'Questa è l'essenza dello sport. La SuperLega è ...«La Superlega è un colpo di stato». Non è uno che si nasconde, Roberto De Zerbi. Mai stato. Basta ascoltare una sua intervista, basta vedere come gioca la sua squadra. Ma stavolta il tecnico del Sassu ...Claudio Ranieri fa il punto sulla Superlega e sul movimento del calcio in Europa: le parole del tecnico della Sampdoria alla Gazzetta dello Sport Claudio Ranieri non ci sta. Il tecnico della Sampdoria ...