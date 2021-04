Raccolta rifiuti in Sicilia e Calabria | così le mafie entrano nelle società chiedendo assunzioni

(Di mercoledì 21 aprile 2021) I casi delle amministrazioni giudiziarie chieste dalle procure di Reggioe Catania per provare a ripulire due grandi aziende del settore: Avr e Tech servizi. Un dirigente diceva: “Se c’è il posto di lavoro si prendono quello, una volta ti venivano a cercare per soldi”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Raccolta rifiuti

Le mafie hanno occupato quasi totalmente i servizi esternalizzati che vanno dallae smaltimentiospedalieri, alla preparazione e distribuzione pasti, dalla pulizia, vigilanza e ...ESA dà il via libera alla prima missione dinello Spazio, ClearSpace - 1 Vai all'approfondimentoAffluenza elevata con una risposta molto positiva, quella dimostrata dai cittadini di Sirtori in occasione della Giornata Ecologica, organizzata dal Comune nella mattinata di domenica 25 aprile. Le im ...Commentando l'inchiesta giudiziaria che ha portato alla luce un ingente traffico di rifiuti tra Campania, Puglia e Abruzzo (leggi articolo), la direttrice del Consorzio nazionale per il riciclo dei be ...