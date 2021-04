Raccolta rifiuti in Sicilia e Calabria, così le mafie entrano nelle società chiedendo assunzioni (Di mercoledì 21 aprile 2021) I casi delle amministrazioni giudiziarie chieste dalle procure di Reggio Calabria e Catania per provare a ripulire due grandi aziende del settore: Avr e Tech servizi. Un dirigente diceva: “Se c’è il posto di lavoro si prendono quello, una volta ti venivano a cercare per soldi” Leggi su espresso.repubblica (Di mercoledì 21 aprile 2021) I casi delle amministrazioni giudiziarie chieste dalle procure di Reggioe Catania per provare a ripulire due grandi aziende del settore: Avr e Tech servizi. Un dirigente diceva: “Se c’è il posto di lavoro si prendono quello, una volta ti venivano a cercare per soldi”

