Punti vaccinali | da lunedì attivo il drive - in alla Dogana

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Da26 aprile saràun Punto vaccinale, in modalitàin, all'exdi Treviso. Il Punto vaccinale dell'exandrà a sostituire quello del Ca' Foncello. 'La riduzione che ...

TrevisoToday

'La riduzione che abbiamo registrato nelle ultime settimane negli accessi aitampone - spiega il direttore generale, Francesco Benazzi - ci consente di passare a due le 'linee di lavoro' presso ...... o che non hanno potuto rispettare l'appuntamento fissato, di accedere direttamente alla vaccinazione neidel Distretto di residenza. Ecco quali sono : struttura Operativa ...«Giusto riaprire, con gradualità e prudenza. Ma sfruttiamo il tempo che ci concederà l’estate per riorganizzare le scuole per settembre: servono classi meno ...La Regione Puglia ha diffuso l'aggiornamento quotidiano sull'andamento della campagna vaccinale al 21 aprile 2021, i dati di Foggia ...