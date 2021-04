Puglia: tre milioni e mezzo di euro per teatro, musica e danza Provvedimento della giunta regionale (Di mercoledì 21 aprile 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Approvata dalla giunta regionale l’assegnazione di risorse per complessivi 3.570.000,00 euro in favore degli operatori pugliesi riconosciuti e finanziati negli anni dal Ministero della Cultura e dalla Regione Puglia in quanto eccellenze nella produzione teatrale, musicale e coreutica. Inserita a pieno titolo nel Piano straordinario di sostegno in favore del sistema regionale della Cultura colpito dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 – “Custodiamo la Cultura in Puglia” – la dotazione finanziaria è rivolta a imprese dello spettacolo dal vivo diverse dalle fondazioni lirico-sinfoniche e dai soggetti di interesse regionali di cui all’art. 11 ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 21 aprile 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione: Approvata dallal’assegnazione di risorse per complessivi 3.570.000,00in favore degli operatori pugliesi riconosciuti e finanziati negli anni dal MinisteroCultura e dalla Regionein quanto eccellenze nella produzione teatrale,le e coreutica. Inserita a pieno titolo nel Piano straordinario di sostegno in favore del sistemaCultura colpito dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 – “Custodiamo la Cultura in” – la dotazione finanziaria è rivolta a imprese dello spettacolo dal vivo diverse dalle fondazioni lirico-sinfoniche e dai soggetti di interesse regionali di cui all’art. 11 ...

