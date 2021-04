Puglia | corona virus settima causa di morte da marzo Quasi duemila decessi per cancro

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Di Francesco Santoro: Il Covid-19 è ladiinnel periodo-aprile 2020. Sono decedute 399 persone positive al, la maggior parte di loro (218) aveva più di 79 anni. È quanto emerge dal report dell’Istituto nazionale di statistica pubblicato oggi. Stando ai dati Istat 1.918 persone hanno perso la vita per via di un tumore; 806 per altre cause; 769 per colpa di malattie cardiache ischemiche; 765 adi malattie cardiache ipertensive; 649 per altre malattie del sistema circolatorio e 505 per affezioni cerebrovascolari. Il nuovo, al contrario, ha fatto più vittime del diabete mellito e dell’Alzheimer. A livello nazionale, invece, il Covid, nello stesso periodo di ...