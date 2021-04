Puglia, cala pressione su terapie intensive (44%): nessun miglioramento negli altri reparti (Di mercoledì 21 aprile 2021) BARI - Dopo aver toccato il picco del 49% di occupazione di posti letto da parte dei pazienti Covid, cala la pressione sulle terapie intensive della Puglia: è infatti sceso al 44% il tasso, cinque ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 21 aprile 2021) BARI - Dopo aver toccato il picco del 49% di occupazione di posti letto da parte dei pazienti Covid,lasulledella: è infatti sceso al 44% il tasso, cinque ...

Advertising

LaGazzettaWeb : Puglia, cala pressione su terapie intensive (44%): nessun miglioramento negli altri reparti - Arona1984 : RT @Percorsi4: A cala Portalga di Polignano a Mare, Puglia, una vecchia barca è stata trasformata in una libreria di #bookcrossing, gratuit… - _klingebiel : RT @Percorsi4: A cala Portalga di Polignano a Mare, Puglia, una vecchia barca è stata trasformata in una libreria di #bookcrossing, gratuit… - thira3006 : RT @Percorsi4: A cala Portalga di Polignano a Mare, Puglia, una vecchia barca è stata trasformata in una libreria di #bookcrossing, gratuit… - Silvana20683327 : Vorrei capire perché dal 26 PV in l'Italia cala l'allerta.... Ma Puglia e Val d'Aosta restano rosse.... Eppure guar… -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia cala Puglia, cala pressione su terapie intensive (44%): nessun miglioramento negli altri reparti BARI - Dopo aver toccato il picco del 49% di occupazione di posti letto da parte dei pazienti Covid, cala la pressione sulle terapie intensive della Puglia: è infatti sceso al 44% il tasso, cinque punti in meno. E' la prima sensibile riduzione dallo scorso 10 aprile, ma il tasso di occupazione resta ...

Puglia, riaperture e scuola: trattative in corso col Governo. Decaro: 'Coprifuoco resta alle 22' Venerdì arriverà in Puglia il generale Figliuolo, che già ieri ha sdoganato il prestito di altre ... quando sicuramente la curva del contagio cala in maniera naturale e contemporaneamente arriviamo a ...

Puglia, cala pressione su terapie intensive (44%): nessun miglioramento negli altri reparti La Gazzetta del Mezzogiorno Puglia, cala pressione su terapie intensive (44%): nessun miglioramento negli altri reparti Il tasso di occupazione è sceso di cinque punti. Nei reparti di Malattie infettive e Pneumologia, invece, è fermo ancora al 50%, 10 punti sopra la soglia critica ...

Consumi, ecco i dati del crollo. A Nordest la flessione peggiore A un anno dalla pandemia l’Osservatorio permanente sull’andamento dei consumi nei settori ristorazione, abbigliamento e non food di Confimprese-EY analizza i dati del primo trimestre 2021 in raffronto ...

BARI - Dopo aver toccato il picco del 49% di occupazione di posti letto da parte dei pazienti Covid,la pressione sulle terapie intensive della: è infatti sceso al 44% il tasso, cinque punti in meno. E' la prima sensibile riduzione dallo scorso 10 aprile, ma il tasso di occupazione resta ...Venerdì arriverà inil generale Figliuolo, che già ieri ha sdoganato il prestito di altre ... quando sicuramente la curva del contagioin maniera naturale e contemporaneamente arriviamo a ...Il tasso di occupazione è sceso di cinque punti. Nei reparti di Malattie infettive e Pneumologia, invece, è fermo ancora al 50%, 10 punti sopra la soglia critica ...A un anno dalla pandemia l’Osservatorio permanente sull’andamento dei consumi nei settori ristorazione, abbigliamento e non food di Confimprese-EY analizza i dati del primo trimestre 2021 in raffronto ...