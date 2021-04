Programmi TV di stasera, mercoledì 21 aprile 2021. Alberto Angela sfida Raoul Bova (Di mercoledì 21 aprile 2021) Alberto Angela Rai1, ore 21.25. Ulisse – Il Piacere della Scoperta Alberto Angela torna in prima serata. La nuova stagione di Ulisse propone quattro puntate e uno Speciale dedicato all’ambiente con la partecipazione di Piero Angela. Si parte dal “Natale di Roma”, la cui fondazione, secondo la leggenda, sarebbe avvenuta il 21 aprile del 753 a.C., e si prosegue con un viaggio affascinante alla scoperta delle meraviglie della Roma imperiale, la “Roma dei Cesari”, periodo in cui la città raggiunse il suo massimo splendore. Tra le numerose le sorprese previste nella puntata, un sito eccezionale, il Mausoleo di Augusto, tornato finalmente visibile al pubblico dopo un lungo lavoro di restauro durato quattordici anni. Proprio sulla base delle recenti scoperte fatte da archeologi e ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 21 aprile 2021)Rai1, ore 21.25. Ulisse – Il Piacere della Scopertatorna in prima serata. La nuova stagione di Ulisse propone quattro puntate e uno Speciale dedicato all’ambiente con la partecipazione di Piero. Si parte dal “Natale di Roma”, la cui fondazione, secondo la leggenda, sarebbe avvenuta il 21del 753 a.C., e si prosegue con un viaggio affascinante alla scoperta delle meraviglie della Roma imperiale, la “Roma dei Cesari”, periodo in cui la città raggiunse il suo massimo splendore. Tra le numerose le sorprese previste nella puntata, un sito eccezionale, il Mausoleo di Augusto, tornato finalmente visibile al pubblico dopo un lungo lavoro di restauro durato quattordici anni. Proprio sulla base delle recenti scoperte fatte da archeologi e ...

Advertising

RaiPlay : ?? #UnaPezzaDiLundini, istruzioni per l'uso: ?? Seguite attentamente la scheda a cura di Alessandro Gori per una vi… - amikim611 : RT @_Himawari_: preview di me stessa medesima quando proverò a guardare tre programmi diversi contemporaneamente stasera: #tzvip https://t.… - _Himawari_ : preview di me stessa medesima quando proverò a guardare tre programmi diversi contemporaneamente stasera: #tzvip - OssimoroMoro : RT @RaiPlay: ?? #UnaPezzaDiLundini, istruzioni per l'uso: ?? Seguite attentamente la scheda a cura di Alessandro Gori per una visione ottim… - ArezzoInAzione : RT @UILperiferic: @fenice_risorta Pensavo che Paolo Mieli avesse un certo spessore e non sculettasse per garantirsi ospitate nei programmi… -