Prince | il genio ribelle di “Purple Rain”

(Di mercoledì 21 aprile 2021)Rogers Nelson è stato uno dei più grandi cantautori del nostro tempo, ricordato specialmente per la sua. Originario di Minneapolis, nel 1978 ha avuto inizio la sua carriera con l’album For You, prodotto dastesso. Il successo mondiale perarrivò però nel 1984, con un brano che fa sognare tutt’oggi ad ogni ascolto:. Raggiunse il primo posto sia a livello discografico che cinematografico, con l’ominimo film che ne derivò. Il lungometraggio ottenne anche un Premio Oscar per la “migliore colonna sonora originale”.Conraggiunse numeri eccezionali: 13 milioni di copie vendute solo in America!, “The Black Album” e gli anni ’90 Nel ...

aivlisdr : RT @minimALessandro: Oggi, nel 2016, ci lasciava un genio. A chi ama la trap o certa robaccia sanremese, suggerisco di ascoltare giusto que… - allanjenkins21 : RT @minimALessandro: Oggi, nel 2016, ci lasciava un genio. A chi ama la trap o certa robaccia sanremese, suggerisco di ascoltare giusto que… - GraziaAmelia : RT @minimALessandro: Oggi, nel 2016, ci lasciava un genio. A chi ama la trap o certa robaccia sanremese, suggerisco di ascoltare giusto que… - minimALessandro : Oggi, nel 2016, ci lasciava un genio. A chi ama la trap o certa robaccia sanremese, suggerisco di ascoltare giusto… - anna_annie12 : RT @anna_annie12: Prince, 5 anni senza il genio ribelle della black music -

Ultime Notizie dalla rete : Prince genio

Cinque anni senza. Ilribelle della black music è morto il 21 aprile del 2016, stroncato da un'overdose di un farmaco oppioide mentre era da solo nell'ascensore della sua villa - studio a Minneapolis. Un ...5 "Hello" (1985) Registrato dal solocon l'aiuto della pupilla Jill Jones ai cori, Hello è un pesantissimo funkettone tirato a cannone e immerso in flanger incazzati ed eccessivi, con delle ...Stroncato da un'overdose di un farmaco oppioide mentre era da solo nell'ascensore della sua villa-studio a Minneapolis ...Il grande musicista di Minneapolis moriva cinque anni fa. Per una volta non lo ricordiamo attraverso i suoi pezzi più noti, ma con una carrellata di "retri". Canzoni minori, ma non troppo ...