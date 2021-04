Prince, 5 anni senza il genio che non riposava mai (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono passati cinque anni da quel maledetto 21 aprile del 2016, giorno in cui Prince fu trovato, a soli 57 anni, privo di vita nella sua casa compound di Minneapolis, gettando nello sconforto milioni di fan in tutto il mondo. L'autopsia stabilì che la sua morte fu causata da un'overdose accidentale di fentanyl, un oppiaceo sintetico 50 volte più potente dell'eroina, causata da pillole contraffatte di Percocet. Una morte che non ha un responsabile e che resterà impunita, dopo che Mark Metz, procuratore della contea di Carver, in Minnesota, ha chiuso le indagini poiché non ci sono prove per determinare chi procurò all'artista gli antidolorifici oppiacei contraffatti. L'incontro tra la sensualità del funky, il calore del soul e l'irruenza del rock, oltre a un' impareggiabile genialità compositiva e a una straordinaria tecnica come ... Leggi su panorama (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono passati cinqueda quel maledetto 21 aprile del 2016, giorno in cuifu trovato, a soli 57, privo di vita nella sua casa compound di Minneapolis, gettando nello sconforto milioni di fan in tutto il mondo. L'autopsia stabilì che la sua morte fu causata da un'overdose accidentale di fentanyl, un oppiaceo sintetico 50 volte più potente dell'eroina, causata da pillole contraffatte di Percocet. Una morte che non ha un responsabile e che resterà impunita, dopo che Mark Metz, procuratore della contea di Carver, in Minnesota, ha chiuso le indagini poiché non ci sono prove per determinare chi procurò all'artista gli antidolorifici oppiacei contraffatti. L'incontro tra la sensualità del funky, il calore del soul e l'irruenza del rock, oltre a un' impareggiabile genialità compositiva e a una straordinaria tecnica come ...

