Primo appuntamento, clamoroso colpo di scena: avete visto cosa è successo? Tutti lo hanno notato (Di mercoledì 21 aprile 2021) E’ successo a Primo appuntamento, un vero colpo di scena: ha sorpreso proprio Tutti, avete visto cosa è accaduto? Ieri sera, martedì 20 aprile, è andata in onda l’ultima puntata del tanto seguito programma televisivo, Primo appuntamento. Tale format prevede l’incontro in un ristorante di persone non conosciute, che si ritrovano a cena per la L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 21 aprile 2021) E’, un verodi: ha sorpreso proprioè accaduto? Ieri sera, martedì 20 aprile, è andata in onda l’ultima puntata del tanto seguito programma televisivo,. Tale format prevede l’incontro in un ristorante di persone non conosciute, che si ritrovano a cena per la L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

VRRidersAcademy : Primo appuntamento ufficiale del Team Bardahl VR46 Riders Academy Moto3 per il primo weekend del @CIVtv - campionat… - luigigianturco : RT @PresMoratti: Come figura di merda siamo al livello “scorreggia al primo appuntamento” #SuperLeagueOut - Breds23 : Oh, ho letto un tweet su chi paga il conto al primo appuntamento! BUONGIORNISSIMO KAFFEEEEEE!!!!! - antwnzrr : Come so che i parlanti d’inglese fanno questo errore allo spesso? Perché l’ho fatto nel mio primo appuntamento a Pi… - Cristin97215062 : RT @mara02835029: Stamattina corro in negozio x il primo appuntamento delle 7 ?????tt di fretta... Arrivo!!!! E mi ricordo in negozio che mi… -