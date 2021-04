Prime nomine del governo Draghi | Minenna resta alle Dogane | Ruffini alle Entrate Al Demanio arriva Dal Verme

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Via libera del Consiglio dei ministrisulle agenzie fiscali. Ernesto Mariaè stato confermato all’Agenzia dellee Marcello. Cambio invece ai vertici del, dove Antonio Agostini lascia il posto ad Alessandra Dal. Sono lemosse del nuovonell’ambito di una intensa stagione diche entrerà nel vivo nelle prossime settimane quando dovranno essere confermati o cambianti i vertici di Saipem, Cassa depositi e prestiti, Ferrovie e Rai. La nuova responsabile delAlessandra Dallavora al ministero dell’Economia dal 2007 e attualmente ...

zancle78 : @MinolloO Immagino già le prime nomine Fernando Ll: Segretario del partito. Tu: Sottosegretario. (proprio sottoA… - ChiesaSalerno : -

Ultime Notizie dalla rete : Prime nomine

Il Fatto Quotidiano

... incontro con Pietro Grasso A La Stampa pochi giorni fa, dopo leinvettive del M5s, già era ... Sono soldi miei accantonati con i contributi per dueal Parlamento Europeo, tre volte alla ...... l'edizione di quest'anno sarà caratterizzata da ricche novità e moltissimevolte , la ... I dogmi indiscussi sono decostruiti con pellicole, contenuti ecapace di portare un'ampia boccata ...Economista autorevole, una vita di "prime volte", Janet Yellen fu la prima donna a guidare la Fed. Biden l'ha scelta per rilanciare l'economia ...Il numero uno di Stellantis ha completato le nomine europee dividendo responsabilità tra i manager ex FCA e tenendo conto di tutti gli equilibri. Ora però dovrà affrontare la questione degli stabilime ...