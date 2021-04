Preso uno dei boia di Nizza: si nascondeva in Italia (Di mercoledì 21 aprile 2021) Blitz della polizia a Sparanise, comune del Casertano. L’uomo fermato è ritenuto responsabile di aver fornito armi all’attentatore che ha compiuto la strage a Nizza il 14 luglio 2016 Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 21 aprile 2021) Blitz della polizia a Sparanise, comune del Casertano. L’uomo fermato è ritenuto responsabile di aver fornito armi all’attentatore che ha compiuto la strage ail 14 luglio 2016

Advertising

MediasetPlay : Ecco uno dei momenti più richiesti della settimana: la Golden Social, ovvero i tweet più divertenti e irriverenti c… - J3sungChrist : Uno dei primi manga che ho preso, onestamente l'ho adorato tantissimo. Mi ha traumatizzata, ma comunque bellissimo?? - _allthelove_ : louis ma tu non hai preso in considerazione uno shooting per calvin klein? no chiedo - paintertmgdr : @atsuyatmgdr “certo che si. ma capiresti, se ti spiegassi il perchè?” mormora, completamente preso da quello che st… - GianzDav : @buch_1977 Stessa cosa succede a napoli... dopo che uno ha preso una società fallita e l'ha portata in champions. -