Premier League 2020/2021, il Manchester City vince in rimonta: 2-1 all'Aston Villa (Di mercoledì 21 aprile 2021) Può sorridere il Manchester City. Nel match della trentatreesima giornata di Premier League, la squadra di Guardiola batte 2-1 in rimonta l'Aston Villa. La partita si sblocca dopo appena venti secondi: Watkins sfrutta un errore della difesa e serve un assist al centro per McGinn che col mancino ha battuto Ederson in diagonale. Ma la reazione del City è puntuale: al 22? Bernardo Silva dal fondo mette in area un pallone perfetto per Foden che deposita in rete la sfera. Al 40? è il turno di Rodri ma la firma dell'assist è sempre la stessa: Bernardo Silva crossa dalla sinistra e trova il centrocampista che anticipa Martinez e mette in rete di testa. Al 44? Stones riceve il rosso diretto per un intervento per un intervento giudicato (severamente) pericoloso su Ramsey.

