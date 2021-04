Premi letterari nel mirino delle cybertruffe (Di giovedì 22 aprile 2021) O tutti voi che amministrate Premi letterari di una qualche consistenza economica, fate attenzione se il giorno dopo la cerimonia di assegnazione – svolta, causa Covid, a distanza – riceverete dall’esultante vincitore o vincitrice un messaggio in cui, fra un ringraziamento e l’altro, vi si chiede di versare il gruzzolo su un conto PayPal di cui vi viene fornito con prevedibile sollecitudine il numero. O perlomeno, prima di affrettarvi a scucire la grana, date un colpo di telefono ai diretti … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 22 aprile 2021) O tutti voi che amministratedi una qualche consistenza economica, fate attenzione se il giorno dopo la cerimonia di assegnazione – svolta, causa Covid, a distanza – riceverete dall’esultante vincitore o vincitrice un messaggio in cui, fra un ringraziamento e l’altro, vi si chiede di versare il gruzzolo su un conto PayPal di cui vi viene fornito con prevedibile sollecitudine il numero. O perlomeno, prima di affrettarvi a scucire la grana, date un colpo di telefono ai diretti … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

PremiLetterari : Scadenza 30/09/2021 Appuntamento in Nero: concorso letterario per racconti inediti 'di genere' giallo/noir con prem… - premi_letterari : Il bando del Premio Ebook in… versi 2021 scade il 30 Maggio 2021 - premi_letterari : Il bando del concorso Il Giro d'Italia delle Poesie in cornice 2021 scade il 20 Maggio 2021. La tua poesia verrà st… - premi_letterari : Il bando del Premio Letterario Nazionale Poesia a Chiaromonte scade il 15 Maggio 2021 - premi_letterari : Il bando del Premio Letterario Internazionale Marguerite Yourcenar 2021 scade il 30 Aprile 2021 Sezione Poesia e Se… -

Ultime Notizie dalla rete : Premi letterari Cossato piange Franco Garbin, dipendente comunale per 30 anni Amante della scrittura, è stato anche poeta apprezzato e vincitore di premi letterari. L'ex primo cittadino Claudio Corradino lo ricorda come "una persona gentile ed estremamente preparata'. ...

Un anno senza Anna ... giornalista, opinionista, animatrice di salotti letterari e televisivi. Tratti salienti della sua ... Tra i tantissimi premi, ricordiamo il Primo Premio assoluto al concorso "Giacomo Leopardi" a Torre ...

Premi letterari nel mirino delle cybertruffe | il manifesto Il Manifesto Premio Lunezia 2021: il vincitore accederà alla fase finale di Area Sanremo Premio Lunezia nuove proposte 2021, al vincitore il passaporto per la fase finale di Area Sanremo Premio Lunezia 2021: il vincitore accederà alla fase finale di Area Sanremo Area Sanremo, ...

Premio Lunezia,a vincitore pass per fase finale Area Sanremo Area Sanremo, che decreta due dei giovani artisti che si sfidano tra le Nuove Proposte del festival di Sanremo, conferma la novità di avvalersi di alcuni Festival storici per impreziosire la rosa dei ...

Amante della scrittura, è stato anche poeta apprezzato e vincitore di. L'ex primo cittadino Claudio Corradino lo ricorda come "una persona gentile ed estremamente preparata'. ...... giornalista, opinionista, animatrice di salottie televisivi. Tratti salienti della sua ... Tra i tantissimi, ricordiamo il Primo Premio assoluto al concorso "Giacomo Leopardi" a Torre ...Premio Lunezia nuove proposte 2021, al vincitore il passaporto per la fase finale di Area Sanremo Premio Lunezia 2021: il vincitore accederà alla fase finale di Area Sanremo Area Sanremo, ...Area Sanremo, che decreta due dei giovani artisti che si sfidano tra le Nuove Proposte del festival di Sanremo, conferma la novità di avvalersi di alcuni Festival storici per impreziosire la rosa dei ...