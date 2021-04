Precari della sanità | Santacroce | “Al Moscati contratti a 36 mesi subito”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: 4 minutiAvellino – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampaCisl Fp IrpiniaSannio a firma di Antonio. “Abbiamo ritenuto necessario un urgente incontro con il Dott. Renato Pizzuti, Direttore Generale dell’Azienda Ospedalieradi Avellino, nonostante il Consiglio RegionaleCampania abbia emanato un atto di indirizzo in materia di personaleo per il compartoe con il quale ha deciso di procedere alla sottoscrizione didegli operatori sanitari e socio sanitari per 36e di allineare quelli a tempo determinato, esistenti alla stessa scadenza, per soddisfare il fabbisogno e per contrastare più efficacemente la pandemia; incontro essenziale anche per comprendere e mettere in pratica ...