Potenza | disoccupato trova 4mila euro a terra e li consegna ai carabinieri | proprietario rintracciato

Leggi su tpi

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Non ha esitato neanche un attimo a fare la scelta più onesta e hato aigli oltreche avevato per. Protagonista della vicenda, avvenuta nella mattinata di lunedì 19 aprile, un30enne di Senise () di nome Andrea Fioretti. Il giovane avevato le banconote avvolte in un foglio di carta, per, in un piazzale della cittadina. Subito il 30enne si è presentato spontaneamente nell’ufficio del Comandante della locale Stazione, il luogotenente Biagio De Astis, e gli hato l’involucro. All’interno sivano esattamente 4.455, suddivisi in 4 mazzi di banconote di ...