Postepay | la truffa che svuota i conti | come riconoscerla

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Attenziona alla, è tornata in voga quella effettuata sulle. Tre uomini mentre ritirano dei soldi ad uno sportello automatico della Barclays (GettyImages)Quando arriva un messaggio a qualsiasi utente, o tramite sms, o tramite email, la curiosità si fa vivida. C’é da stare attenti però. Spesso potrebbero essere dei testi, intenti a rubare denaro, propriosta succedendo alle. Il raggiro su questa carta, messa sulla scena per stare ai passi di altre banche, sembra nascere sin da quando é stata messa in commercio. Con la nascita del modello Evolution, accessoriato di un iban, il suo utilizzo si é esteso sul tutto territorio italiano, con ottimi risultati in fase di crescita numerica dei clienti. Una scritta indica che esistono delle truffe sulle ...

Advertising

tecnoandroidit : Postepay: centinaia di conti svuotati, clienti sul piede di guerra - Truffe, inganni e problematiche varie possono… - winitalia : #CampagnaSMS di truffa che tramite un #link inviato si raggiunge una falsa pagina delle #PosteItaliane. ?? Viene r… - tecnoandroidit : Postepay: una nuova truffa phishing arriva mediante un messaggio pericolosissimo - Avere in tasca una carta di cre… - Allianz_936 : #AutoEMotori ? ASSICURAZIONI (FALSE) ONLINE Trovi il sito su Google, ti propongono un prezzo allettante, scambi me… - Sabrina29050145 : @WebPoste Salve ho subito una truffa...mi prelevano i soldi dalla Postepay come@faccio a riavere indietro i soldi e fermare questa cosa? -

Ultime Notizie dalla rete : Postepay truffa

Cyber Security 360

Nella giornata di ieri, martedì 20 aprile, si era infatti presentato all'ufficio postale di Marzano, richiedendo il rilascio di una carta prepagataper l'incasso del reddito di cittadinanza. ....... Dagli accertamenti bancari i militari di Pennabilli sono risaliti all'autrice del raggiro, una 60enne residente in provincia di Caltanissetta, con varie denunce all'attivo sempre per...Marzano: chiede il rilascio di una carta PostePay per accreditare il contributo, ma carta d'identità e attestato di residenza erano "tarocchi" ...Spopolano in rete le truffe. I carabinieri sono risaliti agli autori dei raggiri, puntualmente denunciati, ma come accadi in questi casi le vittime non hanno recuperato i loro soldi ...