Poliziotto blocca anziano: “DEVE ANDARE A CASA! LO HA CAPITO?” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Archivi Archivi L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 21 aprile 2021) Archivi Archivi L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

infoitsalute : Poliziotto libero dal servizio blocca ladro d'auto minorenne su via Castel del Monte - CoratoLiveIt : #Corato Poliziotto libero dal servizio blocca ladro d'auto minorenne su via Castel del Monte - CoratoLiveIt : Corato Poliziotto libero dal servizio blocca ladro d'auto minorenne su via Castel del Monte - ValeriaColibri : @CottarelliCPI Si, d'accordo ma Alessandro Gassman esagera proprio! Blocca tutti quelli che lo contestano e poi ha… - rossomagico : dipendenti statali = viva la pandemia un poliziotto si fa' il vaccino e chiede 15gg di riposo....fosse l unico. un… -