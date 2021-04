Polizia di Stato, cambio ad Aversa: arriva la vice-dirigente Maria Chiara Bacca (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Il Commissario Capo della Polizia di Stato Maria Chiara Bacca ha assunto l’incarico di vice dirigente del Commissariato di Aversa (Ce), dove ha preso il posto del Commissario Capo Vincenzo Marino, trasferito alla Questura di Napoli. La Bacca è entrata a far parte della Polizia di Stato nel 2013, al termine del Corso di Formazione per Commissari, ed è stata assegnata alla Questura di Bolzano, dove dapprima ha ricoperto gli incarichi di funzionario addetto alla Divisione Polizia Anticrimine ed all’Ufficio di Gabinetto, per poi essere incaricata della direzione dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Nel 2018 la funzionaria è stata ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Il Commissario Capo delladiha assunto l’incarico didel Commissariato di(Ce), dove ha preso il posto del Commissario Capo Vincenzo Marino, trasferito alla Questura di Napoli. Laè entrata a far parte delladinel 2013, al termine del Corso di Formazione per Commissari, ed è stata assegnata alla Questura di Bolzano, dove dapprima ha ricoperto gli incarichi di funzionario addetto alla DivisioneAnticrimine ed all’Ufficio di Gabinetto, per poi essere incaricata della direzione dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Nel 2018 la funzionaria è stata ...

