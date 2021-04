Poliambulatorio Apollodoro | da oggi disponibili tamponi molecolari

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma – Daal, nel quartiere Flaminio, a Roma, e’ possibile effettuare il test molecolare (Rt-Pcr test) per la diagnosi dell’infezione da Coronavirus, responsabile del Covid-19. Si tratta dell’ultima novita’ introdotta dopo l’avvio del test sierologico e del test antigienico rapido. Il campione biologico viene raccolto attraverso l’esecuzione di un tampone naso-faringeo da operatori sanitari muniti di DPI (Dispositivi di protezione individuale) in un’area esterna delappositamente attrezzata e dedicata all’esecuzione del tampone. L’analisi, eseguita in ‘service’, richiede in media dalle 2 alle 6 ore dal momento in cui il campione viene avviato alla processazione in laboratorio. L’esito viene fornito al paziente il giorno successivo all’esecuzione del test, direttamente per ...