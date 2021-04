PlayStation Plus ha raggiunto quota 47 | 4 milioni di abbonati nel 2020

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Secondo i dati presentati da Safe Betting Sites,è cresciuto fino a 47,4dinel, con un aumento del 22% su base annua dal 2019. PSè stato lanciato nel giugno del 2010 come servizio premium di PSN pagato tramite un abbonamento mensile. Avere PSoffre agli utenti l'accesso a determinati vantaggi, come sconti suStore, funzionalità multiplayer online e giochi scaricabili gratuitamente ogni mese. A dicembre, si contavano 47,4dia PS, con un aumento del 22% su base annua rispetto al 2019. Si contavano anche 114di utenti attivi sul servizio di intrattenimento digitale gratuito ...

