Pirlo e la Super Lega: “Qualcosa va cambiato a livello europeo, noi rispettiamo le regole” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato così della vicenda Legata alla Super Lega ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria in rimonta contro il Parma: Conte ha detto che deve restare il principio di accesso alla Super Lega, sei d’accordo?“Ho già parlato ieri e l’hanno fatto anche Agnelli e Paratici. Sicuramente c’è Qualcosa da cambiare a livello europeo, noi siamo aperti a tutto ma rispettiamo anche le regole che stiamo portando avanti”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 aprile 2021) Andrea, allenatore della Juventus, ha parlato così della vicendata allaai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria in rimonta contro il Parma: Conte ha detto che deve restare il principio di accesso alla, sei d’accordo?“Ho già parlato ieri e l’hanno fatto anche Agnelli e Paratici. Sicuramente c’èda cambiare a, noi siamo aperti a tutto maanche leche stiamo portando avanti”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

MauroMentore : Pirlo: 'Lo sviluppo, poi, s'è sviluppato molto più fluido' (intervista post partita a Sky). Era già pronto per dire… - Michele82450904 : @ZZiliani Suarez, pirlo, la super lega. Premio player of the year proprio - cerik71 : @orahounbelnick Pirlo ha fatto vincere lo scudetto all'Inter e sta mettendo a serio rischio la qualificazione in Ch… - Lello_di_Capua : @juventusfc Squadra svogliata, senza idee ma soprattutto senza palle, passivi... Se non seguono l'allenatore, non a… - CapitanMatty : Presidente Agnelli, se esoneri Pirlo durante l'intervallo entrerai veramente nella storia del calcio, altro che sup… -