Pica | se riapertura serale ristoranti è fino alle 22 diventa boomerang

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma – “E’ da un anno che il segmento ristorazione attende di riaprire, per il 26 aprile ci saremmo dunque aspettati dal Governo una flessibilita’ maggiore e provvedimenti di buon senso. A tal proposito, come ribadito dalla Fiepet-Confesercenti chiediamo un incontro con il ministro del Mise Giorgetti affinche’ recepisca le osservazioni puntuali e apporti le necessarie modifiche concordate con il settore della ristorazione a livello nazionale.” “La ristorazione romana e laziale bar, pizzerie, gelaterie, streefood si ritrovera’ invece a beneficiare delle riaperture in minima parte poiche’ potranno aprire solo i locali che hanno spazi all’aperto. Pertanto rimarranno penalizzate almeno 4mila attivita’ del comparto, con nuove ricadute economiche e occupazionali.” “In tutto questo, oltre al danno la beffa: visto che ad oggi permane il coprifuoco...