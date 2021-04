Piano di ripresa e resilienza, si punta su nuovi progetti mentre è scontro sul Superbonus (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il Piano nazionale di ripresa e resilienza messo a punto dal governo Draghi stanzierà maggiori risorse per i nuovi progetti rispetto a quanto previsto nel Pnrr presentato a gennaio dal Conte - bis, ma ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ilnazionale dimesso a punto dal governo Draghi stanzierà maggiori risorse per irispetto a quanto previsto nel Pnrr presentato a gennaio dal Conte - bis, ma ...

Advertising

TgLa7 : #RecoveryFund: La Corte costituzionale tedesca ha respinto il ricorso contro il piano europeo di ripresa del Recov… - M5S_Europa : La decisione della Corte Costituzionale tedesca, che ha respinto il ricorso contro il #RecoveryFund, non era sconta… - UNICEF_Italia : Il piano UE per la ripresa post-pandemia si chiama #NextGenerationEU e loro - i ragazzi della generazione Z - non v… - TuzioristaGreen : RT @M5S_Europa: La decisione della Corte Costituzionale tedesca, che ha respinto il ricorso contro il #RecoveryFund, non era scontata: la a… - avimmaisacap : RT @M5S_Europa: La decisione della Corte Costituzionale tedesca, che ha respinto il ricorso contro il #RecoveryFund, non era scontata: la a… -