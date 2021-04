P&G Italia e WWF insieme per un’Italia più verde e sostenibile

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 21 aprile 2021) (Teleborsa) – 50 Aule Natura nelle scuolene per insegnare ai giovani “la natura nella natura”. Investimenti per tutelare e rigenerare oltre 1.000.000 di metri quadrati di aree verdi lungo la penisola. Una campagna di educazione al consumo responsabile e sostegno a corsi universitari “green” per i manager di domani. Con questi obiettivi e in scia alla considerazione che “il futuro dell’umanità è strettamente connesso al futuro del pianeta” nasce la partnership tra Procter & Gamble e WWF. Presentata ieri in occasione dell’evento “Il futuro è nella nostra natura”, è la più importante mai realizzata da P&G ina tema ambientale e rientra nell’ambito di P&G per l’, il programma di cittadinanza d’impresa con cui P&G sta realizzando e realizzerà nei prossimi anni iniziative concrete di sostenibilità sociale ...