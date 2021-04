Pfizer | svelato il contratto | Dosi a prezzi alti e nessuna responsabilità sui danni

(Di mercoledì 21 aprile 2021) E' una costo ' crescente ' per singolo vaccino (come si sapeva) ma soprattutto che sollevada qualsiasi coinvolgimento una volta consegnate leai paesi membri: per le eventuali ...

...ai documenti firmati lo scorso 20 novembre (quando non era ancora giunta neppure l'autorizzazione dell'Ema alla distribuzione del vaccino) dalla responsabile globale del programma vaccini di, ......ai documenti firmati lo scorso 20 novembre (quando non era ancora giunta neppure l'autorizzazione dell'Ema alla distribuzione del vaccino) dalla responsabile globale del programma vaccini di, ...Lo studio sui vaccini fatti in Inghilterra. I dati diffusi via WhatsApp da un cardiologo italiano che a Glasgow lavora al report confermerebbero l'insorgenza di trombosi anche con il siero Usa ...Svelato il contratto d'acquisto da parte dell'Europa del vaccino anti Covid di Pfizer: per l'azienda nessuna responsabilità dai danni, e un prezzo medio più alto ...